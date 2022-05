Kishida incontra Draghi | Russia preoccupa anche Asia

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 3 maggio 2022) La guerra in Ucraina ha una portata tale che non la si può considerare soltanto un fatto europeo ma, se "si lascia fare alla, avrà un impattoin". Questo - secondo quanto ha riferito Noriyuki Shikata, segretario di gabinetto per gli Affari pubblici del governo nipponico - il messaggio di cui si è fatto latore il primo ministro Fumionelle sue visite dei giorni scorsi nel Sudesttico - Indonesia, Thailandia, Vietnam - prima di giungere oggi a Roma, dove incontrerà domani il presidente del Consiglio Mario, oltre che il Papa. La questione ucrainanotevolmente Tokyo, che ha aperta una disputa territoriale sulle isole Curili meridionali e non ha attivo un trattato di pace con la, tanto che il Giappone ...