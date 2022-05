Kishida incontra Draghi: Russia preoccupa anche Asia (Di martedì 3 maggio 2022) La guerra in Ucraina ha una portata tale che non la si può considerare soltanto un fatto europeo ma, se "si lascia fare alla Russia, avrà un impatto anche in Asia". Questo - secondo quanto ha riferito Noriyuki Shikata, segretario di gabinetto per gli Affari pubblici del governo nipponico - il messaggio di cui si è fatto latore il primo ministro Fumio Kishida nelle sue visite dei giorni scorsi nel Sudest Asiatico - Indonesia, Thailandia, Vietnam - prima di giungere oggi a Roma, dove incontrerà domani il presidente del Consiglio Mario Draghi, oltre che il Papa. La questione ucraina preoccupa notevolmente Tokyo, che ha aperta una disputa territoriale sulle isole Curili meridionali e non ha attivo un trattato di pace con la Russia, tanto che il Giappone ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 3 maggio 2022) La guerra in Ucraina ha una portata tale che non la si può considerare soltanto un fatto europeo ma, se "si lascia fare alla, avrà un impattoin". Questo - secondo quanto ha riferito Noriyuki Shikata, segretario di gabinetto per gli Affari pubblici del governo nipponico - il messaggio di cui si è fatto latore il primo ministro Fumionelle sue visite dei giorni scorsi nel Sudesttico - Indonesia, Thailandia, Vietnam - prima di giungere oggi a Roma, dove incontrerà domani il presidente del Consiglio Mario, oltre che il Papa. La questione ucrainanotevolmente Tokyo, che ha aperta una disputa territoriale sulle isole Curili meridionali e non ha attivo un trattato di pace con la, tanto che il Giappone ...

Advertising

Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | Dopo aver incontrato Papa Francesco e aver parlato con lui 'di armi nucleari e di come ne sia inconcepibile l'uso… - simsavit : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente Draghi incontra a Palazzo Chigi il Primo Ministro del Giappone, Fumio Kishida @kishida230 Diretta ???? ???? ht… - l_dolci : RT @agenzia_nova: #Italia #Giappone Il presidente del Consiglio Mario #Draghi incontra a Palazzo Chigi il premier giapponese, Fumio #Kishid… - shirobarayuriko : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | Dopo aver incontrato Papa Francesco e aver parlato con lui 'di armi nucleari e di come ne sia inconcepibile l'uso… - Alessio_Podda : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | Dopo aver incontrato Papa Francesco e aver parlato con lui 'di armi nucleari e di come ne sia inconcepibile l'uso… -