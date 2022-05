Kia presenta progetto di mobilità sostenibile ‘La Via Elettrica’

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Nel quadro dell’impegno per unaveramenteparte ‘La Via, undi Kia che punta a realizzare una rete di stazioni di ricarica posizionate nei luoghi più suggestivi d’Italia come resort, hotel e ristoranti al fine di connettere più località possibili in un vero e proprio network per la ricarica di veicoli elettrici e plug in. Nelle strutture individuate che aderiranno alverrà installata una colonnina di ricarica universale Mennekes in co-branding con la casa coreana al fine di poter inserire anche la ricarica dei veicoli elettrici ed elettrificati tra i servizi di strutture ricettive di alto profilo. Attualmente le colonnine di ricarica già installate e attive sul territorio si trovano a Rapallo (Ge), San Vincenzo (Li), all’Isola d’Elba e ...