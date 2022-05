Juventus Women | ufficiale il rinnovo di Bonansea | il comunicato

Advertising

juventusfc : LIVE SU JUVENTUS TV: - sportface2016 : #JuventusWomen, #Bonansea rinnova fino al 2024 - BianconeraNews : La #JuventusWomen e la #Bonansea continueranno assieme il proprio tragitto: il rinnovo è ufficiale.… - Spazio_J : UFFICIALE - Barbara Bonasea rinnova con la Juventus Women: tutti i dettagli! - - TUTTOJUVE_COM : UFFICIALE - Bonansea rinnova con la Juventus Women fino al 2024 -

Commenta per primo Dal sito ufficiale della: 'Football Club comunica che Pauline Peyraud - Magnin e Sofie Junge Pedersen sono state sottoposte a controllo diagnostico (tampone) che ha dato esito negativo e, pertanto, le calciatrici non ...Play Off Eccellenza Femminile " Andata Quarti di Finale Bulè Bellinzano " Freedom FC 0 - 4 Torino" Area Calcio Alba Roero 2 - 5 Alessandria "Femminile 0 - 0 Cus Torino " Moncalieri 2 ...Barbara Bonansea rinnova il suo legame con la Juventus Women: la società bianconera, infatti, ha annunciato il prolungamento del contratto dell’attaccante fino al 2024. “Terza giocatrice con più ...È ufficiale il rinnovo fino al 2024 con le Juventus Women. Barbara corre e segna in bianconero fin dalla prima stagione, regalando gioie, gol, assist e trofei. Otto fin qui, con di fronte un finale di ...