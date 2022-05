Juventus Women | Bonansea rinnova fino al 2024

Leggi su sportface

Barbara rinnova il suo legame con la Juventus: la società bianconera, infatti, ha annunciato il prolungamento del contratto dell'attaccante fino al 2025. "Terza giocatrice con più presenze nella storia del club (122), seconda miglior marcatrice in assoluto (65 gol). Barbara corre e segna in bianconero fin dalla prima stagione, regalando gioie, gol, assist e trofei. Otto fin qui, con di fronte un finale di stagione tutto da vivere: all'orizzonte ci sono, infatti, altri due obiettivi da inseguire", scrive la Juventus, che, dopo un'ottima campagna europea in Champions League, è in piena corsa per scudetto e Coppa Italia.