Juventus, infortunio Pellegrini: brutto colpo da Morata in allenamento. Le ultime (Di martedì 3 maggio 2022) Il terzino della Juventus Pellegrini ha terminato anzitempo l’allenamento odierno a causa di un brutto colpo subito da Morata Luca Pellegrini lascia l’allenamento zoppicando. Il terzino della Juve è rimasto terra (mettendosi le mani in faccia) dopo un brutto colpo ricevuto da Morata durante la seduta di lavoro alla Continassa. L’ex Genoa è stato costretto ad uscire anzitempo dal campo. Le sue condizioni per la partita di venerdì sera contro i rossoblù, quindi, sono da valutare. LEGGI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL’allenamento DELLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 maggio 2022) Il terzino dellaha terminato anzitempo l’odierno a causa di unsubito daLucalascia l’zoppicando. Il terzino della Juve è rimasto terra (mettendosi le mani in faccia) dopo unricevuto dadurante la seduta di lavoro alla Continassa. L’ex Genoa è stato costretto ad uscire anzitempo dal campo. Le sue condizioni per la partita di venerdì sera contro i rossoblù, quindi, sono da valutare. LEGGI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL’DELLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Fiato sospeso in casa #Juventus per le condizioni di #Pellegrini - VolaCharles : #AlexSandro ci regala l'ennesima ciliegina: causa l'infortunio di #Pellegrini. VATTENE VIA NON TI VOGLIO PIÙ VEDERE #Juventus - sportli26181512 : Juve, allenamento aperto per il Genoa: infortunio per Pellegrini, colloquio fra Allegri e Vlahovic con sessione di… - calciomercatoit : ??#Juventus: nella partitella duro scontro di gioco con #Pellegrini a farne le spese. Il terzino ha lasciato il camp… - GiankaBar : Ma cosa vuoi che sia un infortunio ogni tanto ????? #Juventus -