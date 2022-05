Advertising

juventusfc : LIVE SU JUVENTUS TV: - sportli26181512 : Juve Women, UFFICIALE: due guarite dopo il Covid: Dal sito ufficiale della Juventus: 'Juventus Football Club comuni… - sportli26181512 : Juve Women: #Pedersen e #PeyraudMagnin guarite dal Covid: Dopo il rientro a disposizione di Cristiana Girelli, altr… - PTweet65 : @LGramellini Ma meraviglioso osa ? Se non perde occasione per dar contro ad agnelli ed alla juve. Ricordo fare il f… - egidio_gialdini : Le modalità da seguire per l'accesso al campo 'Ale&Ricky' di Vinovo in occasione ella 21a rit. 'A Femminile': che v… -

Corriere dello Sport

È durissimo il commento di Marcello Chirico dopo la vittoria della Juventus sul Venezia , che di fatto ha regalato alla formazione di Allegri la qualificazione alla prossima edizione della Champions ...... Padova - Feralpisalò, Juventus Under 23 - Sudtirol, Modena - Siena, Potenza - Palermo,Stabia ...00 Cesena vs Tavagnacco (diretta) Calcio Femm Serie B 14Giornata 01 - mag 15:00 Cittadellavs ... Juve Women, Cristiana Girelli è guarita dal covid TURIN, ITALY - MARCH 23: Juventus FC coach Joe Montemurro celebrates the victory at the end of the UEFA Women's Champions League Quarter Final First Leg match between Juventus and Olympique Lyon at ...The modest club ousted Juventus and Bayern Munich on its way to a surprise semifinal ... “Meanwhile, Russian football teams were kicked out of the Women’s European Championship, the next men’s ...