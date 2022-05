Juve | Locatelli di nuovo in campo | ecco quando può rientrare

Advertising

sportmediaset : Juve, allenamento coi tifosi. Locatelli in gruppo, Pellegrini va ko #Juventus #Pellegrini #Locatelli… - dronelaoc : @Maya94165656 @Francesco_Ponch @anima_juventina @breathe1973 @Swaffle_7 @UmbertoF97 Vlahovic è stato preso a 22 ann… - AndreaCordobao : @sportface2016 Madonna povera juve ...locatelli cristante ???????????????????? - Joshua4ita : RT @LeonettiFrank: Allenamento Juve stamane: Arthur lavoro personalizzato, Locatelli a parte ma con pallone, McKennie solo corsa senza pall… - davideinno85 : RT @LeonettiFrank: Allenamento Juve stamane: Arthur lavoro personalizzato, Locatelli a parte ma con pallone, McKennie solo corsa senza pall… -

ASCOLTAvicino al rientro Il centrocampista si è allenato in gruppo alla Continassa e punta al rientro perInteroggi ha lavorato col gruppo alla Continassa dopo l'infortunio che lo ha messo ko durante la partita persa con l'Inter in campionato. In base a quanto riferito da Paolo Aghemo a ..., che si fermato dopo l'allenamento concedendosi per autografi e selfie, è parso piuttosto ... Clima sereno in casain vista dello sprint finale e dell'assalto alla Coppa ...L'entusiasmo dei tifosi accompagna l'inizio settimana della Juventus, attesa dal match contro il Genoa ... Getty Images Il gruppo, che ha visto il rientro di Manuel Locatelli dopo un mese di stop, ha ...LOCATELLI – Manuel Locatelli ci prova per la finale di Coppa Italia di mercoledì 11 maggio. Oggi il centrocampista della Juventus ha ripreso a lavorare sul campo e – secondo Sky Sport – c’è una chance ...