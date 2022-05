Justin Bieber nella blacklist della Ferrari: ecco come ha ridotto la sua 458. Sfregio a Maranello | Guarda (Di martedì 3 maggio 2022) Le regole di casa Ferrari sono rigidissime e come tali vanno rispettate. Sennò? Si rischia di finire nella blacklist dell'azienda di Maranello, la quale è costellata di personaggi molto famosi. È quello che è successo recentemente a Justin Bieber. Il cantante ha ‘abbandonato' la sua Ferrari 458 per due settimane dimenticandosi dove l'avesse parcheggiata. Pubblicando tutto sui social e prendendo così in giro la casa automobilistica. Ma non è finita qui. Bieber ha inoltre cambiato il colore della macchina verniciandola in blu elettrico mettendola poi all'asta. Una serie di mosse che la casa del Cavallino Rampante non ha potuto lasciar correre. Il cantante è stato così inserito nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Le regole di casasono rigidissime etali vanno rispettate. Sennò? Si rischia di finiredell'azienda di, la quale è costellata di personaggi molto famosi. È quello che è successo recentemente a. Il cantante ha ‘abbandonato' la sua458 per due settimane dimenticandosi dove l'avesse parcheggiata. Pubblicando tutto sui social e prendendo così in giro la casa automobilistica. Ma non è finita qui.ha inoltre cambiato il coloremacchina verniciandola in blu elettrico mettendola poi all'asta. Una serie di mosse che la casa del Cavallino Rampante non ha potuto lasciar correre. Il cantante è stato così inserito...

