Jolanda De Rienzo, il vestito di pelle è selvaggio: uno spettacolo per gli occhi (Di martedì 3 maggio 2022) Jolanda De Rienzo si è messa in mostra in questi anni come una delle donne in assoluto più belle del mondo dello sport con foto uniche. Diventare delle giornaliste sportive è il sogno di tantissime donne che iniziano questo mestiere, tanto è vero che SportItalia ha deciso di adottare a più non posso una politica rosa per far entrare sempre di più le donne nel calcio, con Jolanda De Rienzo che è a tutti gli effetti una di quelle che più di tutte è stata in grado di crearsi un ruolo di primo piano e di rilievo. Jolanda De Rienzo foto (Instagram)Da diversi anni è stato chiaro a tutti che il mondo dell'intrattenimento e della comunicazione sportiva è profondamente cambiato, tanto è vero che sono stati tantissimi i programmi che hanno deciso nel corso della loro storia di avvicinarsi sempre ...

