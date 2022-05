Johnson alla Rada | «Kiev vincerà e sarà libera» Altre armi per 350 milioni di euro a Zelensky

(Di martedì 3 maggio 2022) Nella guerra contro la Russia «l’Ucraina, l’Ucraina». Lo ha scandito il primo ministro britannico, Boris, nel suo intervento in collegamento video con la Verkhovna, il Parlamento ucraino. «La cosiddetta forza irresistibile della macchina da guerra di Putin si è piegata davanti all’irremovibile patriottismo e amore del Paese ucraino», ha proseguito: «Questa è l’ora più bella dell’Ucraina» «Ho detto a chiunque conoscessi che l’Ucraina avrebbe combattuto e che avrebbe avuto ragione, eppure c’erano alcuni, che credevano nella propaganda del Cremlino» e che l’armata russa avrebbe spazzato via le difese ucraine rapidamente, secondo cuisarebbe caduta in pochi giorni. «Oggi – ha aggiunto – avete ...

'L'Ucraina vincerà, l'Ucraina sarà libera'. Il premier britannico Boris Johnson ha parlato alla Verkhovna Rada, il parlamento ucraino, in collegamento video. 'Il Regno Unito farà tutto il possibile' per far sì che la Russia risponda dei crimini di guerra a Bucha, Irpin e ... A dirlo è stato il premier britannico Boris Johnson in un messaggio al Parlamento ucraino.