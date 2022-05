Johnny Depp, parla l'ex Jennifer Grey: «Era geloso e paranoico» (Di martedì 3 maggio 2022) Proprio nei giorni in cui l'attore è impegnato nel processo (da incubo) contro l'ex moglie Amber Heard, l'attrice nel suo libro di memorie ripercorre la difficile relazione vissuta col divo alla fine degli anni Ottanta: «All'inizio era dolce, poi iniziarono i guai…» Leggi su vanityfair (Di martedì 3 maggio 2022) Proprio nei giorni in cui l'attore è impegnato nel processo (da incubo) contro l'ex moglie Amber Heard, l'attrice nel suo libro di memorie ripercorre la difficile relazione vissuta col divo alla fine degli anni Ottanta: «All'inizio era dolce, poi iniziarono i guai…»

