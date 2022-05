Italia-Germania, dal 6 maggio al via la vendita dei biglietti (Di martedì 3 maggio 2022) Dopo quasi sei anni torna una classica del calcio mondiale. Sabato 4 giugno lo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna (inizio ore 20.45) sarà teatro della sfida tra Italia e Germania, un duello che ha scandito la storia di questo sport. Sarà il primo impegno degli Azzurri di Mancini nella nuova edizione della UEFA Nations League. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 3 maggio 2022) Dopo quasi sei anni torna una classica del calcio mondiale. Sabato 4 giugno lo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna (inizio ore 20.45) sarà teatro della sfida tra, un duello che ha scandito la storia di questo sport. Sarà il primo impegno degli Azzurri di Mancini nella nuova edizione della UEFA Nations League. L'articolo

