Isola dei Famosi | Nicolas Vaporidis shock | “Ho paura di Laura Maddaloni”

"Ho paura di Laura Maddaloni": queste sono state le parole che Nicolas Vaporidis ha pronunciato nel corso dell'ultima diretta dell'Isola dei Famosi, durante la quale la donna lo ha accusato di averle messo le mani addosso e ha fatto sapere di avere intenzione di consultare un avvocato. Scioccato e ferito da questa accusa che ovviamente rigetta e smentisce con tutto se stesso, Nicolas Vaporidis ha dichiarato che proprio in virtù di quello che potrebbe dire e fare per metterlo nei guai, lui vuole stare lontano anni luce dalla moglie di Clemente Russo (che da parte sua ha minacciato di picchiarlo). La violenza sulle donne non è una questione da prendere sottogamba, è molto grave e Nicolas Vaporidis non ...

