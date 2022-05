Isola dei famosi, Nicola Savino diretto contro Ilary Blasi telefona a Simona Ventura: “Torna tu a condurre l’Isola …” (Di martedì 3 maggio 2022) Nella serata di ieri, lunedì 2 maggio 2022 è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei famosi e sembra proprio che sia accaduto un pò di tutto. C’è stata una discussione piuttosto accesa tra una naufraga, ovvero Laura Maddaloni e l’opinionista Vladimir Luxuria. Ad ogni modo, sembra che ad un certo punto, poi, Nicola Savino abbia fatto una telefonata in diretta tv ad una vecchia conoscenza del reality, facendole una richiesta piuttosto particolare. Sembra che Nicola abbia chiamato Simona Ventura, chiedendole di Tornare. Ma come ha reagito Simona, ma soprattutto l’attuale conduttrice de l’Isola dei famosi ovvero Ilary ... Leggi su baritalianews (Di martedì 3 maggio 2022) Nella serata di ieri, lunedì 2 maggio 2022 è andata in onda una nuova puntata de L’deie sembra proprio che sia accaduto un pò di tutto. C’è stata una discussione piuttosto accesa tra una naufraga, ovvero Laura Maddaloni e l’opinionista Vladimir Luxuria. Ad ogni modo, sembra che ad un certo punto, poi,abbia fatto unata in diretta tv ad una vecchia conoscenza del reality, facendole una richiesta piuttosto particolare. Sembra cheabbia chiamato, chiedendole dire. Ma come ha reagito, ma soprattutto l’attuale conduttrice de l’deiovvero...

