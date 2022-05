Isola dei Famosi, Ilary Blasi e Alvin non vanno d’accordo? Crisi tra la conduttrice e l’inviato? L’indiscrezione (Di martedì 3 maggio 2022) Ilary Blasi e Alvin si punzecchiano spesso e molti si chiedono se i due non vadano d’accordo o se sia semplicemente una sorta di “copione”. Un’ulteriore conferma sembra essere arrivata dopo la lite fra i coniugi Russo e Nicolas Vaporidis. Cosa è successo? Leggi anche: Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis ha messo le mani addosso... Leggi su donnapop (Di martedì 3 maggio 2022)si punzecchiano spesso e molti si chiedono se i due non vadanoo se sia semplicemente una sorta di “copione”. Un’ulteriore conferma sembra essere arrivata dopo la lite fra i coniugi Russo e Nicolas Vaporidis. Cosa è successo? Leggi anche:dei, Nicolas Vaporidis ha messo le mani addosso...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Ilary Blasi, il lapsus nel finale dell'Isola dei famosi [di Giovanni Gagliardi] - cubillius : @HoaraBorselli Vai all'isola dei famosi dai - Rog_2 : RT @lanf64: #Kiev: 'Affondate due navi russe vicino all'Isola dei Serpenti' Come fanno i russi ad avere armi segrete se non riescono a dif… - AttilaAzureRive : RT @lanf64: #Kiev: 'Affondate due navi russe vicino all'Isola dei Serpenti' Come fanno i russi ad avere armi segrete se non riescono a dif… - CubaLib72310414 : RT @Dmery284Delgado: LA DITTATURA CUBANA recluta quanto Turista c'è nell'isola per partecipare alla marcia del 1 di maggio alla Habana, Il… -