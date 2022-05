Isola dei Famosi | Gara irregolare: le telecamere l’hanno beccata, gesto vergognoso [VIDEO] (Di martedì 3 maggio 2022) Le telecamere hanno beccato tutto ed esiste il VIDEO con le prove schiaccianti. Scopriamo che cosa è successo all’Isola dei Famosi. La Gara della Pelota hondureña dell’Isola dei Famosi (Mediasetplay screenshot)L’ultima diretta dell’Isola dei Famosi è stata davvero incandescente, ricca di sorprese e anche qualche gaffe di troppo da parte di Ilary Blasi. Anche se il reality non ha per ora soddisfatto le aspettative di share da parte dei vertici Mediaset, la qualità delle puntate sta crescendo e il pubblico applaude. L’impegno da parte di Ilary Blasi, Nicola Savino, Vladimir Luxuria è totale e i fan si fanno sentire dai social network con grandissimi complimenti a favore di tutta la squadra. Nella puntata di ieri sera sono state ... Leggi su direttanews (Di martedì 3 maggio 2022) Lehanno beccato tutto ed esiste ilcon le prove schiaccianti. Scopriamo che cosa è successo all’dei. Ladella Pelota hondureña dell’dei(Mediasetplay screenshot)L’ultima diretta dell’deiè stata davvero incandescente, ricca di sorprese e anche qualche gaffe di troppo da parte di Ilary Blasi. Anche se il reality non ha per ora soddisfatto le aspettative di share da parte dei vertici Mediaset, la qualità delle puntate sta crescendo e il pubblico applaude. L’impegno da parte di Ilary Blasi, Nicola Savino, Vladimir Luxuria è totale e i fan si fanno sentire dai social network con grandissimi complimenti a favore di tutta la squadra. Nella puntata di ieri sera sono state ...

