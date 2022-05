Isola, Alessandro ed Edoardo legati: piccolo incidente per il figlio di Carmen (Di martedì 3 maggio 2022) Isola, Alessandro Iannone ed Edoardo Tavassi puniti da Ilary Blasi per aver svelato il segreto sulle due nuove naufraghe. Da qui la punizione: i due naufraghi sono stati legati con l’elastico che si è spezzato colpendo Iannone Alessandro ed Edoardo sono stati legati all’Isola dei Famosi per punizione. I due si sono resi colpevoli di aver svelato agli altri naufraghi dell’arrivo di due nuove concorrenti, motivo che ha costretto Ilary Blasi a punirli. Prima però è stato necessario adeguare la cintura ad Edoardo (l’unico ad essere ingrassato in Honduras durante la permanenza) poi i due ragazzi sono stati legati durante la diretta andata in onda ieri sera. Infatti la conduttrice aveva chiesto ai due compagni d’avventura di ... Leggi su 361magazine (Di martedì 3 maggio 2022)Iannone edTavassi puniti da Ilary Blasi per aver svelato il segreto sulle due nuove naufraghe. Da qui la punizione: i due naufraghi sono staticon l’elastico che si è spezzato colpendo Iannoneedsono statiall’dei Famosi per punizione. I due si sono resi colpevoli di aver svelato agli altri naufraghi dell’arrivo di due nuove concorrenti, motivo che ha costretto Ilary Blasi a punirli. Prima però è stato necessario adeguare la cintura ad(l’unico ad essere ingrassato in Honduras durante la permanenza) poi i due ragazzi sono statidurante la diretta andata in onda ieri sera. Infatti la conduttrice aveva chiesto ai due compagni d’avventura di ...

