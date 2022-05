Intesa Sp: Messina, 'più aiuti a chi ha bisogno o a rischio pace sociale in Italia' (Di martedì 3 maggio 2022) Milano, 3 mag. (Adnkronos) - Servono più aiuti per chi ha bisogno, altrimenti è a rischio la "pace sociale". Lo ha detto l'amministratore delegato di Intesa, Carlo Messina, durante un incontro della Fisac Cgil. "Quello che deve essere accelerato è la sostenibilità sociale, facendo in modo che chi ha più risorse le metta a disposizione di chi ne ha di meno, altrimenti ci troveremo nei prossimi dodici mesi davanti a una drammatica crisi sociale", ha sottolineato. Secondo Messina, "per la povertà non si fa abbastanza" e "se non si interviene a favore di chi ha bisogno tutti ci troveremo nella condizione di non riuscire a mantenere una pace sociale. Indubbiamente io sono ... Leggi su iltempo (Di martedì 3 maggio 2022) Milano, 3 mag. (Adnkronos) - Servono piùper chi ha, altrimenti è ala "". Lo ha detto l'amministratore delegato di, Carlo, durante un incontro della Fisac Cgil. "Quello che deve essere accelerato è la sostenibilità, facendo in modo che chi ha più risorse le metta a disposizione di chi ne ha di meno, altrimenti ci troveremo nei prossimi dodici mesi davanti a una drammatica crisi", ha sottolineato. Secondo, "per la povertà non si fa abbastanza" e "se non si interviene a favore di chi hatutti ci troveremo nella condizione di non riuscire a mantenere una. Indubbiamente io sono ...

Advertising

Riparte_Italia : Carlo Messina (ad Intesa Sanpaolo): «Abbiamo donato 10 milioni di euro per l’emergenza in Ucraina» - messina_oggi : Monitor Intesa Sanpaolo, nel 2021 export +21,4% per i distretti lombardiMILANO (ITALPRESS) - Nel 2021 le esportazio… - bizcommunityit : Intesa Sp: Cda conferma Carlo Messina consigliere delegato e Ceo - Il Sole 24 ORE #CEO - GhisolfiBeppe : RT @Newsinunclick: @GhisolfiBeppe Gros Pietro e Messina nella nostra rubrica di educazione finanziaria @banca_intesa @intesasanpaolo http… - Newsinunclick : @GhisolfiBeppe Gros Pietro e Messina nella nostra rubrica di educazione finanziaria @banca_intesa @intesasanpaolo -