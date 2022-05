Inter, Handanovic vicino al rinnovo per un’altra stagione (Di martedì 3 maggio 2022) Il capitano dell’Inter Samir Handanovic è davvero vicino al rinnovo del contratto ancora per una stagione. Il portiere sloveno infatti ha accettato di diminuire il suo stipendio, da 4,2 milioni di euro a circa 3, per rimanere un’altra stagione in neroazzurro e giocarsi le sue chances il prossimo anno. La società neroazzurra desidera che Handanovic aiuti nell’inserimento il neo acquisto Andrè Onana, chiamato a difendere i pali Interisti dal prossimo anno in poi. Non sarà facile però per il camerunense adattarsi ad un nuovo campionato, soprattutto dopo un semiperiodo di inattività, da qui l’importanza della permanenza di Handanovic. Un portiere esperto con una gran voglia di mettersi ancora in gioco, come si intuisce ... Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) Il capitano dell’Samirè davveroaldel contratto ancora per una. Il portiere sloveno infatti ha accettato di diminuire il suo stipendio, da 4,2 milioni di euro a circa 3, per rimanerein neroazzurro e giocarsi le sue chances il prossimo anno. La società neroazzurra desidera cheaiuti nell’inserimento il neo acquisto Andrè Onana, chiamato a difendere i paliisti dal prossimo anno in poi. Non sarà facile però per il camerunense adattarsi ad un nuovo campionato, soprattutto dopo un semiperiodo di inattività, da qui l’importanza della permanenza di. Un portiere esperto con una gran voglia di mettersi ancora in gioco, come si intuisce ...

