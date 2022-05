Infortunio Sanabria | finita la stagione dell’attaccante | il comunicato del Torino

(Di martedì 3 maggio 2022), termina in anticipo l’annataparaguaiano. Ildelsulle sue condizioni Termina in anticipo ladi Antonio, attaccante del. Ildel club sulle sue condizioni.– «Gli accertamenti strumentali eseguiti su, indisponibile nella partita contro l’Empoli per un problema muscolare, hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo ileo psoas sinistro. La prognosi verrà valutata secondo l’evoluzione clinica dell’». L'articolo proviene da Calcio News 24.

LeBombeDiVlad : ?? #Torino, confermato l'infortunio muscolare per #Sanabria Il comunicato granata???? #LBDV #LeBombediVlad - TonyMwawasi : RT @SkySport: Torino, per Sanabria stagione finita: lesione muscolare ai flessori dell'anca #SkySport #Torino #Sanabria -

