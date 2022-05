Infortunio Pellegrini, il terzino out per Genoa Juventus (Di martedì 3 maggio 2022) Infortunio Pellegrini: salta il Genoa! Le condizioni del terzino che nell’allenamento di oggi ha riportato un problema Luca Pellegrini ha dovuto lasciare anzitempo l’allenamento di oggi, aperto a stampa e tifosi, in seguito ad un duro contrasto con Alvaro Morata. Non arrivano buone notizie sulle condizioni del terzino in vista del Genoa. Come riferito da Paolo Aghemo di Sky Sport, infatti, il laterale della Juventus si è procurato una distorsione alla caviglia e salterà la trasferta sul campo del Genoa, in programma venerdì. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 maggio 2022): salta il! Le condizioni delche nell’allenamento di oggi ha riportato un problema Lucaha dovuto lasciare anzitempo l’allenamento di oggi, aperto a stampa e tifosi, in seguito ad un duro contrasto con Alvaro Morata. Non arrivano buone notizie sulle condizioni delin vista del. Come riferito da Paolo Aghemo di Sky Sport, infatti, il laterale dellasi è procurato una distorsione alla caviglia e salterà la trasferta sul campo del, in programma venerdì. L'articolo proviene da Calcio News 24.

