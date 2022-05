Infortuni sul lavoro, Cartabia: “Affranta per morte operaio a casa mia” (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – “Un operaio è morto in un gravissimo incidente sul lavoro questa mattina nel cantiere della mia casa di montagna a Ollomont, piccolo comune della Val d’Aosta”. A confermare la notizia è la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, dicendosi “sconvolta, Affranta e profondamente turbata” per la morte del 38enne durante i lavori di ristrutturazione del garage. “Desidero innanzitutto esprimere tutto il mio dolore e la mia personale vicinanza ai familiari della vittima – aggiunge -. Come ho anticipato al sindaco David Vevey, mi sento partecipe del turbamento dell’intera comunità locale, profondamente segnata da questo grave lutto. Confido che le autorità possano al più presto ricostruire l’intera dinamica dei fatti”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – “Unè morto in un gravissimo incidente sulquesta mattina nel cantiere della miadi montagna a Ollomont, piccolo comune della Val d’Aosta”. A confermare la notizia è la ministra della Giustizia, Marta, dicendosi “sconvolta,e profondamente turbata” per ladel 38enne durante i lavori di ristrutturazione del garage. “Desidero innanzitutto esprimere tutto il mio dolore e la mia personale vicinanza ai familiari della vittima – aggiunge -. Come ho anticipato al sindaco David Vevey, mi sento partecipe del turbamento dell’intera comunità locale, profondamente segnata da questo grave lutto. Confido che le autorità possano al più presto ricostruire l’intera dinamica dei fatti”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

