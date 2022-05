Incredibile Cagliari, poteva sostituire Mazzarri ma ha evitato: il motivo (Di martedì 3 maggio 2022) Il Cagliari dice addio a Walter Mazzarri, esonerato dalla società: il suo successore poteva un suo ex vice. Ecco la rivelazione Walter Mazzarri, com’è ormai già noto, è stato esonerato dalla società del Cagliari. Per le prossime e ultime tre gare di Serie A non accompagnerà, dunque, la squadra dalla panchina. Diverse proposte erano state Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 3 maggio 2022) Ildice addio a Walter, esonerato dalla società: il suo successoreun suo ex vice. Ecco la rivelazione Walter, com’è ormai già noto, è stato esonerato dalla società del. Per le prossime e ultime tre gare di Serie A non accompagnerà, dunque, la squadra dalla panchina. Diverse proposte erano state Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : ?? #Adani rivela un retroscena collegato all'esonero di #Mazzarri: il #Cagliari avrebbe voluto Bellucci come sostitu… - sarabrgrx : due anni fa tornavo a Cagliari da Bologna facendo scalo a Fiumicino perché eravamo in zone rosse, cioè io letteralm… - sardanews : Cagliari, l’incredibile caso di Walter Mazzarri: con l’esonero il rinnovo beffa - infoitsport : Cagliari, l'incredibile caso di Walter Mazzarri: con l'esonero il rinnovo beffa - Moixus1970 : RT @MatteoDG93: La #Salernitana può salvarsi anche se perde in casa contro il #Cagliari. Battendo #Venezia, #Empoli e #Udinese chiuderebbe… -