Incidente sul lavoro, operaio morto in cantiere nella casa della ministra Cartabia (Di martedì 3 maggio 2022) Incidente sul lavoro, operaio di 39 anni è morto nel cantiere della casa della ministra della Giustizia, Marta Cartabia. Tutti i dettagli. Oggi martedì 3 maggio Costantin Obanel, operaio di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 3 maggio 2022)suldi 39 anni ènelGiustizia, Marta. Tutti i dettagli. Oggi martedì 3 maggio Costantin Obanel,di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

TgLa7 : Sono sconvolta da quanto appena appreso: un #operaio è #morto in un gravissimo incidente sul lavoro questa mattina… - Tg3web : Ancora un morto sul lavoro. Questa volta in Valle d'Aosta, la vittima un operaio edile di 38 anni. L'incidente è av… - Perla19733917 : RT @LBasemi: Infortuni sul lavoro, operaio muore in casa della Cartabia - SilvanoWoolf : RT @TgLa7: Sono sconvolta da quanto appena appreso: un #operaio è #morto in un gravissimo incidente sul lavoro questa mattina nel cantiere… - Duchessaclaris1 : RT @MediasetTgcom24: Aosta, schiacciato da una putrella: operaio muore sul lavoro | Incidente nella casa di villeggiatura del ministro Cart… -