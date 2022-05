In questo Paese dove tutti lasciano il lavoro, Guia Soncini è l’unica che paga l’affitto? (Di martedì 3 maggio 2022) La prima grande verità della mia vita adulta me la disse un amico quando avevo più o meno venticinque anni, ero al mio terzo lavoro, e nessuno di quelli che frequentavo la sera lavorava di giorno. Chiesi come campassero tutti loro, gente che ci metteva dieci anni a procurarsi lauree utilissime tipo «discipline degli spettacoli». L’amico mi disse: in Italia l’affitto lo paghi solo te. La seconda grande verità della mia vita adulta parimenti mi escludeva, e me la disse il mio capo quando avevo trent’anni, e mi lamentavo del fatto che non si sapesse mai quando sarebbero state pagate le fatture (oggi si chiamerebbe «precariato», all’epoca la mancanza d’un framing semantico limitava le lagne dei liberi professionisti). Il capo mi disse qualcosa tipo: se non arrivano questi soldi ne arriveranno altri, i soldi girano. Il ... Leggi su linkiesta (Di martedì 3 maggio 2022) La prima grande verità della mia vita adulta me la disse un amico quando avevo più o meno venticinque anni, ero al mio terzo, e nessuno di quelli che frequentavo la sera lavorava di giorno. Chiesi come campasseroloro, gente che ci metteva dieci anni a procurarsi lauree utilissime tipo «discipline degli spettacoli». L’amico mi disse: in Italialo paghi solo te. La seconda grande verità della mia vita adulta parimenti mi escludeva, e me la disse il mio capo quando avevo trent’anni, e mi lamentavo del fatto che non si sapesse mai quando sarebbero statete le fatture (oggi si chiamerebbe «precariato», all’epoca la mancanza d’un framing semantico limitava le lagne dei liberi professionisti). Il capo mi disse qualcosa tipo: se non arrivano questi soldi ne arriveranno altri, i soldi girano. Il ...

