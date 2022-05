In Italia si può fare un patto prematrimoniale? (Di martedì 3 maggio 2022) Secondo alcuni media americani, Jennifer Lopez pretenderebbe dal futuro marito Ben Affleck almeno quattro rapporti sessuali a settimana. La clausola sarebbe inserita in un accordo prematrimoniale, che è abituale nel mondo anglosassone e in altri paesi europei, ma non in Italia Leggi su vanityfair (Di martedì 3 maggio 2022) Secondo alcuni media americani, Jennifer Lopez pretenderebbe dal futuro marito Ben Affleck almeno quattro rapporti sessuali a settimana. La clausola sarebbe inserita in un accordo, che è abituale nel mondo anglosassone e in altri paesi europei, ma non in

sebmes : Ha ragione Paolo Mieli: per il suo messaggio #Lavrov ha scelto la tv dell’amico di Putin e ha scelto l’Italia perch… - Mov5Stelle : L'Italia convinca gli alleati che l'unica agenda politica che ci può salvare è la pace e l'ostinazione della diplom… - Giorgiolaporta : Qualche luminare del diritto può spiegarmi come sia possibile imporre un #obbligovaccinale al di fuori di una… - SorryNs : RT @rita_secchieri: ???????????? Cerco stallo rifugio o miracolo di adozione per Amstaff 2 anni maschio non compatibile con maschi , inserimento… - ritornoalfutur2 : RT @ROBYBOX: …forse non ci rendiamo conto… per un intervista ad un criminale l’Italia tutta è al centro delle discussioni negative in Europ… -