In 10 anni | i contratti sono raddoppiati ma salari stagnanti

In dieci anni il numero dei contratti dei settori pubblico e privato è quasi raddoppiato. Quelli vigenti depositati a fine 2021 al Cnel sono infatti passati da 551 del 2012 a 992 del 2021 (+441), registrando così una crescita dell'80%. Il totale dei dipendenti pubblici e privati (esclusi agricoli e domestici) coperti da un contratto è pari a 16,6 milioni, ai quali bisogna aggiungere 251mila lavoratori pubblici cui sono applicate direttamente norme di legge. E' quanto rileva una ricerca di Cgil e fondazione Di Vittorio. Nonostante un`estesa copertura contrattuale l`Italia però si distingue, rispetto ad altri Paesi europei come Germania e Francia, da una stagnazione dei salari reali le cui principali cause sono rinvenibili nelle debolezze strutturali dell'economia.

