Immigrazione clandestina | Andrea Costa di Baobab assolto perché il fatto non sussiste

Andrea Costa è stato assolto, insieme a due attivisti, dalle assurde accuse di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

E' quanto afferma Andrea Costa, presidente di Baobab Experience, commentando la decisione del gup di Roma che lo ha assolto dall'accusa di favoreggiamento della emigrazione. 'In questi ...Si conferma così il principio che chi aiuta non può essere accusato di favoreggiamento all', come afferma anche una sentenza della Corte costituzionale. Questo reato, infatti, ... Immigrazione clandestina tra Ventimiglia e la Francia: chiesta la condanna a 6 anni e 8 mesi di carcere per un passeur La onlus racconta il motivo di questa accusa: "Aiutammo 9 migranti che volevano andare in un campo della Cri a .... Il 3 maggio ci sarà la sentenza di primo grado. L'accusa nasce dopo lo sgombero di ...Andrea Costa è stato assolto perché il fatto non sussiste. Il Presidente di Baobab Experience Onlus, accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (stessa situazione di Mimmo Lucano di ...