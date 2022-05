(Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Siamo molto soddisfatti per l’approvazione da parteCampania delper l’deiper il 2022, un nostro progetto che avrà un doppio vantaggio: la valorizzazione dei siti storici e la maggiore sicurezza delle città. Invitiamo i Comuni e le Soprintendenze a parteciparvi”. E’ quanto afferma il PresidenteVIII Commissione Regionale (Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo) Francesco Emilio. “Questo progetto, approvato con decreto dirigenziale n. 27 dell’8 aprile scorso e pubblicato sul BURC n. 36 dell’11 aprile scorso, garantisce, attraverso l’dei siti monumentali, una maggiore sicurezza nelle città, rappresentando un ...

Advertising

anteprima24 : ** #Illuminazione #Monumenti, #Borrelli: 'Bene il #Bando della #Regione' ** -

Agenzia ANSA

Il centro storico ospita isimbolo della nostra città, è il suo 'biglietto da visita' e ... porteremo fioriere, panchine e nuova". E ancora: "Un centro in cui la storia si dovrà ...Il centro storico ospita isimbolo della nostra città, è il suo 'biglietto da visita' e ... porteremo fioriere, panchine e nuova'. E ancora: 'Un centro in cui la storia si dovrà ... Campania: Borrelli, bene bando illuminazione monumenti 2022 Dirimpetto, il Monumento ribattezzato Il Cannone ... La struttura, i cui impianti di illuminazione, areazione e acqua corrente si conservano ancora oggi, fu costruita probabilmente per ospitare il ...Il Monumento riceverà poi anche il contributo di progettualità dal Gruppo AMAG S.p.a. che ha individuato l’opera tra quelle per le quali promuovere un investimento per l’illuminazione ...