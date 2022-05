Il Villarreal sogna e spaventa Klopp, poi il Liverpool impone la sua legge: i Reds volano in finale (Di martedì 3 maggio 2022) Che paura per il Liverpool, ma è decima finale di Champions nella storia dei Reds. Uno splendido Villarreal, ma bello a metà, domina il primo tempo e in quarantacinque minuti è avanti 2-0, annullando il vantaggio degli inglesi dopo l’andata finita con analogo risultato ad Anfield Poi però crolla nella ripresa e Klopp trova la sua terza finale in sette anni con questa squadra. La prima frazione parte benissimo con il gol di Dia, schierato a sorpresa oggi da Emery al posto di Danjuma, ma non è solo un episodio, perché agli ospiti tremano un po’ troppo le gambe e la squadra spagnola ci crede. Difesa perfetta che rischia poco, e quando lo fa è sorretta da un monumentale Raul Albiol, poi come già mostrato con Juventus e Bayern Monaco, la capacità di sfruttare ogni singolo centimetro e ... Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) Che paura per il, ma è decimadi Champions nella storia dei. Uno splendido, ma bello a metà, domina il primo tempo e in quarantacinque minuti è avanti 2-0, annullando il vantaggio degli inglesi dopo l’andata finita con analogo risultato ad Anfield Poi però crolla nella ripresa etrova la sua terzain sette anni con questa squadra. La prima frazione parte benissimo con il gol di Dia, schierato a sorpresa oggi da Emery al posto di Danjuma, ma non è solo un episodio, perché agli ospiti tremano un po’ troppo le gambe e la squadra spagnola ci crede. Difesa perfetta che rischia poco, e quando lo fa è sorretta da un monumentale Raul Albiol, poi come già mostrato con Juventus e Bayern Monaco, la capacità di sfruttare ogni singolo centimetro e ...

