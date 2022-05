Il viaggio di mamma e figlia da Kiev a Londra per una nuova vita (Di martedì 3 maggio 2022) AGI - Decidere di cambiare vita non è mai facile. Anche se con una guerra in casa queste decisioni si prendono più velocemente. Per Elena, 24 anni, e la madre, Nadiya, il punto di non ritorno sono stati i missili lanciati su Kiev, la loro città d'origine, proprio durante la visita del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. Il giorno dopo, il 29 aprile, eravamo sedute accanto in aereo. Il volo, della Skyup, la compagnia aerea ucraina, decollato da Chisinau in Moldavia, dove l'AGI ha realizzato diversi reportage, era diretto a Malpensa. Da lì, dopo un paio di ore, avevano il transfer per Londra. Lunghi capelli rossi rame e occhi che brillano: mamma e figlia sembrano sorelle. La differenza è che solo la giovane parla inglese. L'altra ci ascolta tentando di capire. "Proviamo a iniziare una ... Leggi su agi (Di martedì 3 maggio 2022) AGI - Decidere di cambiarenon è mai facile. Anche se con una guerra in casa queste decisioni si prendono più velocemente. Per Elena, 24 anni, e la madre, Nadiya, il punto di non ritorno sono stati i missili lanciati su, la loro città d'origine, proprio durante la visita del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. Il giorno dopo, il 29 aprile, eravamo sedute accanto in aereo. Il volo, della Skyup, la compagnia aerea ucraina, decollato da Chisinau in Moldavia, dove l'AGI ha realizzato diversi reportage, era diretto a Malpensa. Da lì, dopo un paio di ore, avevano il transfer per. Lunghi capelli rossi rame e occhi che brillano:sembrano sorelle. La differenza è che solo la giovane parla inglese. L'altra ci ascolta tentando di capire. "Proviamo a iniziare una ...

