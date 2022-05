Il Sudafrica alle prese con due nuove varianti di Omicron (Di martedì 3 maggio 2022) La pandemia di Coronavirus, e l’evoluzione di SARS-CoV-2, sono ben lungi dall’essere terminate. Con buona pace di chi, ad ogni nuova variante, fantastica di “raggiunti limiti evolutivi” del virus, per sapere come le cose stanno realmente procedendo è utile guardare a quei paesi ove in questo momento vi sono robuste reti di sorveglianza epidemiologica e genomica. Il Sudafrica, per esempio, potrebbe essere all'inizio della sua quinta ondata di Covid-19, appena tre mesi dopo l'uscita dalla sua quarta ondata. Le nuove infezioni registrate nel paese sono in aumento da metà aprile. Il 18 aprile, sono stati registrati 1354 casi come media di sette giorni, più che raddoppiati nella settimana successiva. Quel che qui interessa, naturalmente, non è il numero assoluto di infezioni rilevate – il quale dipende come ben sappiamo dalle capacità di ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 3 maggio 2022) La pandemia di Coronavirus, e l’evoluzione di SARS-CoV-2, sono ben lungi dall’essere terminate. Con buona pace di chi, ad ogni nuova variante, fantastica di “raggiunti limiti evolutivi” del virus, per sapere come le cose stanno realmente procedendo è utile guardare a quei paesi ove in questo momento vi sono robuste reti di sorveglianza epidemiologica e genomica. Il, per esempio, potrebbe essere all'inizio della sua quinta ondata di Covid-19, appena tre mesi dopo l'uscita dalla sua quarta ondata. Leinfezioni registrate nel paese sono in aumento da metà aprile. Il 18 aprile, sono stati registrati 1354 casi come media di sette giorni, più che raddoppiati nella settimana successiva. Quel che qui interessa, naturalmente, non è il numero assoluto di infezioni rilevate – il quale dipende come ben sappiamo dcapacità di ...

