Il sindaco | scomparsi 11 bus con i civili evacuati da Mariupol | Putin firma decreto per nuove misure in risposta sanzioni

(Di martedì 3 maggio 2022) Draghi: 'No escalation, ma non abbandoniamo l'Ucraina'. Medvedev: Zelensky non vuole la pace, per lui sarebbe la ...

Draghi: 'No escalation, ma non abbandoniamo l'Ucraina'. Medvedev: Zelensky non vuole la pace, per lui sarebbe la ...A dichiararlo è ildella città ucraina sotto assedio delle forze russe, Vadym Boichenko. 'Ci risulta che undici autobus sianoda qualche parte, avrebbero dovuto procedere verso ... Guerra in Ucraina, diretta - Telefonata Putin-Macron alle 12. Ambasciatore Kiev a Scholz: "Basta fare gli offesi, non siamo all'asilo" Il sindaco di Mariupol, Vadym Boichenko, lancia l’allarme: “Solo 3 dei 14 autobus con a bordo civili evacuati sono arrivati a destinazione nel territorio controllato dal governo ucraino. 11 bus sono ...A dichiararlo è il sindaco della città ucraina sotto assedio delle forze russe, Vadym Boichenko. Pubblicità "Ci risulta che undici autobus siano scomparsi da qualche parte, avrebbero dovuto procedere ...