Il sesso non ha solo effetti benefici ma può addirittura portare alla morte anche i giovani: lo studio? (Di martedì 3 maggio 2022) Il fenomeno è molto raro, si parla di numeri davvero bassi ma coinvolgono anche i giovani e le donne. Il sesso ha per lo più effetti positivi per la salute umana in termini fisici e effetti psicologici, può ridurre l'alta pressione sanguigna, aumentare il sistema immunitario e facilitare il sonno. Inoltre aiuta al miglioramento dell'autostima dell'individuo e riduce lo stress. Ma quando può essere rischioso? Il rischio di avere decesso improvviso durante o subito dopo il rapporto è stato registrato solo nello 0,6% di casi (percentuale riferita alle morti cardiache improvvise). Una percentuale di scarso rilievo se non fosse che nella percentuale rientrano, oltre a uomini di mezza età e anziani, ragazzi e ragazze di età giovanile. Uno studio ...

