Il ruolo della cultura e del cinema per l'Italia e per Roma (Di martedì 3 maggio 2022) Il ministro della cultura Dario Franceschini ha pubblicato da poco un libro dal titolo provocatorio "Con la cultura non si mangia", mutuato da una espressione un po' infelice vari anni fa del ministro dell'Economia di allora Giulio Tremonti. Franceschini è il ministro dei beni culturali prima e della cultura ora di più lungo corso della storia repubblicana, di ricca esperienza e indubbiamente assieme a Giovanni Spadolini, che fra l'altro istituì il ministero, e ad Alberto Ronchei, il migliore. Trovo molto giusto e significativo che un ministro voglia sottolineare il tema della cultura e del ruolo cruciale dal punto di vista economico oltre che sociale che la cultura ha per un Paese ricco di giacimenti ...

