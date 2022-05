Il referendum ha risvegliato il manipulitismo manicheo dei giudici

Leggi su linkiesta

(Di martedì 3 maggio 2022) La magistratura che senza nessuna perplessità, e anzi compiacendosene, assisteva all’accreditarsi della dicitura “Mani Pulite”, evidentemente non avvertiva la portata usurpatrice e gravemente incivile di quel modo di dire. Non comprendeva che il magistrato amministra la giustizia, ma non “è” giustizia, né personalmente la rappresenta. Non comprendeva che quella è una categoria sociologica e moraleggiante, già solo per questo discutibile, che non è nemmeno inopportuno ma proprio sbagliatissimo associare all’immagine e al lavoro di un’amministrazione pubblica. Non comprendeva niente di tutto questo e continua a non comprenderlo, tanto che non solo nel dibattito pubblico ma ormai persino negli atti giudiziari capita di trovare riferimento al “Pool”, o a “Mani Pulite”, appunto, come se si trattasse di realtà con dignità istituzionale. Ma non è successo, e continua a non succedere, per ...