Il Real Madrid si defila dalla corsa a Tchouameni, tre club di Premier League in vantaggio! (Di martedì 3 maggio 2022) Il Real Madrid fa dietro front per Tchouameni, restano in corsa quattro squadre inglesi. Il Real Madrid infatti non è disposto a pagare i 60 milioni richiesti dall’AS Monaco per Aurelien Tchouameni. Il giovane centrocampista francese ha giocato 47 volte solo in questa stagione confermandosi un punto fermo della squadra. Tchouameni Real Madrid trasferimento Restano in corsa Manchester United, Chelsea, Arsenal e Liverpool. Ma ci sarebbe l’interesse anche della Juventus e del PSG, seppur in maniera più defilata. Giacomo Pio Impastato Leggi su rompipallone (Di martedì 3 maggio 2022) Ilfa dietro front per, restano inquattro squadre inglesi. Ilinfatti non è disposto a pagare i 60 milioni richiesti dall’AS Monaco per Aurelien. Il giovane centrocampista francese ha giocato 47 volte solo in questa stagione confermandosi un punto fermo della squadra.trasferimento Restano inManchester United, Chelsea, Arsenal e Liverpool. Ma ci sarebbe l’interesse anche della Juventus e del PSG, seppur in maniera piùta. Giacomo Pio Impastato

