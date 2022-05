Il Papa | ' Pronto ad andare a Mosca' per fermare la guerra in Ucraina

(Di martedì 3 maggio 2022) Il Pontefice esclude una visita a Kiev se prima non andrà al Cremlino. E sulle armi agli ucraini dice: 'Non so se è giusto o meno, ma commercio degli armamenti è uno scandalo, pochi lo ...

Il Pontefice esclude una visita a Kiev se prima non andrà al Cremlino. E sulle armi agli ucraini dice: 'Non so se è giusto o meno, ma commercio degli armamenti è uno scandalo, pochi lo ...9.30 - Intervista del Corriere della Sera aFrancesco : 'Putin non si ferma, sonoa incontrarlo a Mosca'. Il Papa è "pronto a incontrare Putin a Mosca" Il Pontefice mette in fila tutti i tentativi e ripete più volte che è pronto ad andare a Mosca. "Il primo giorno di guerra ho chiamato il presidente ucraino Zelensky al telefono - dice Papa Francesco ...