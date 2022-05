Il Liverpool è la prima squadra finalista di Champions League (Di martedì 3 maggio 2022) La prima finalista di UEFA Champions League è il Liverpool, che martedì sera ha battuto 3-2 gli spagnoli del Villarreal nella semifinale di ritorno, una settimana dopo la vittoria per 2-0 ottenuta all’andata. Quella in programma il 28 maggio allo Leggi su ilpost (Di martedì 3 maggio 2022) Ladi UEFAè il, che martedì sera ha battuto 3-2 gli spagnoli del Villarreal nella semifinale di ritorno, una settimana dopo la vittoria per 2-0 ottenuta all’andata. Quella in programma il 28 maggio allo

Advertising

dr91j : RT @Vink901: Ottimo Villarreal per 45 minuti, ma alla fine vince la più forte. 3 gol in 45 minuti e almeno altre 3 palle gol nitide sbaglia… - solodax : RT @Vink901: Ottimo Villarreal per 45 minuti, ma alla fine vince la più forte. 3 gol in 45 minuti e almeno altre 3 palle gol nitide sbaglia… - dr91j : RT @Giacomino731: Differenza tra la #Juve di oggi e una grande squadra come il #Liverpool. La prima si scioglie come neve al sole al primo… - _softPizza_ : @FianteAlighieri 2 anni prima di Klopp il Liverpool comunque lottava per il titolo arrivando secondo, poi rovinosam… - Vink901 : Ottimo Villarreal per 45 minuti, ma alla fine vince la più forte. 3 gol in 45 minuti e almeno altre 3 palle gol nit… -