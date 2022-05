Il Liverpool è la prima squadra finalista di Champions League (Di martedì 3 maggio 2022) La prima squadra finalista di UEFA Champions League è il Liverpool, che martedì sera ha battuto 3-2 gli spagnoli del Villarreal nella semifinale di ritorno, una settimana dopo la vittoria per 2-0 ottenuta all’andata. Quella in programma il 28 maggio Leggi su ilpost (Di martedì 3 maggio 2022) Ladi UEFAè il, che martedì sera ha battuto 3-2 gli spagnoli del Villarreal nella semifinale di ritorno, una settimana dopo la vittoria per 2-0 ottenuta all’andata. Quella in programma il 28 maggio

