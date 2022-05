Il grande ritorno della medusa d'oro sugli occhiali da sole e da vista. (Di martedì 3 maggio 2022) Era la fine dello scorso secolo, quando grazie all’endorsement di personaggi leggendari del calibro di The Notorious B.I.G. e Tupac, maison Versace si consolidò in un mondo lontano dal fashion per stile. Ma non per codici. In un’epoca d’oro per il mondo della moda, gli anni ’80 e ’90, gli occhiali da sole con la medusa d’oro vissero un grande e inaspettato momento di gloria. Merito della (nascente) cultura hip hop, principalmente della scena East Coast. Nella Primavera-Estate 2022 Versace Eyewear ritorna con due nuovi volti altrettanto dirompenti: Emily Ratajkowski e Maluma Donatella Versace, 67 anni vissuti pericolosamente ... Leggi su iodonna (Di martedì 3 maggio 2022) Era la fine dello scorso secolo, quando grazie all’endorsement di personaggi leggendari del calibro di The Notorious B.I.G. e Tupac, maison Versace si consolidò in un mondo lontano dal fashion per stile. Ma non per codici. In un’epoca d’oro per il mondomoda, gli anni ’80 e ’90, glidacon lad’oro vissero une inaspettato momento di gloria. Merito(nascente) cultura hip hop, principalmentescena East Coast. Nella Primavera-Estate 2022 Versace Eyewear ritorna con due nuovi volti altrettanto dirompenti: Emily Ratajkowski e Maluma Donatella Versace, 67 anni vissuti pericolosamente ...

Advertising

fmusolino : #UnOdorediToscano è un libro pieno di azione e humour, la prima avventura del commissario Toscano segna il grande r… - LucaMourinhismo : RT @fdr985___: Pronta un emozionante coreografia per il grande ritorno in massa della curva nord e dei tifosi della #lazio per #laziosampdo… - KarakuriB : @LucentWeep è la più grande rapina di questo mondo perchè certi eventi (madoo quello si mona e quello su albedo che… - fdr985___ : Pronta un emozionante coreografia per il grande ritorno in massa della curva nord e dei tifosi della #lazio per… - MoviesAsbury : Grande ritorno su Netflix per Jeff Daniels protagonista di A Man In Full (con la regia di Regina King).… -