Il glamour poco dorato del MET Gala

Leggi su panorama

(Di martedì 3 maggio 2022) Il “” promesso dal METdi quest’anno non sembra essere stato in grado di far brillare la scalinata del museo newyorkese, decorata per l’occasione con 275.000 rose. I look che hanno lasciato a bocca aperta - e che hanno rispettato il tema - sono stati pochi, forse a causa delle critiche che si sono rincorse dall’annuncio del tema, ritenutorispettoso del periodo che stiamo affrontando. Il “” si rifà infatti al periodo di prosperità che ha interessato gli Stati Uniti dal 1870 al 1900 circa. Quella «età dell’oro» decantata da Mark TwainKim Kardas Kim Kardashian(Photo by James Devaney/GC Images) Presente all’evento, dopo la partecipazione di Alexandria Ocasio-Cortez nel settembre scorso, Hillary Clinton in un abito Altuzzarra. A offrire - ...