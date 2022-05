Il giro d’affari dei casinò online in Europa ha raggiunto i 12,4 miliardi nel 2021 (Di martedì 3 maggio 2022) È un trend completamente in rialzo quello che caratterizza il mercato del gambling online, secondo l’ultimo report dell’Egba (European Gaming & Betting Association). A fronte di un aumento da 100,6 a 126,3 miliardi di euro di tutto il settore delle scommesse e del gioco d’azzardo tra il 2019 e del 2021 il segmento online progredisce a un ritmo decisamente più veloce, passando da 26,1 a 52 miliardi nello stesso lasso di tempo. Si tratta di un raddoppio. Tra i motivi di tali cifre vi è anche l’immunità del gambling in rete ai danni della crisi economica scatenata dal Covid. Nel 2020 e nel 2021, infatti, la crescita è aumentata a dispetto della pandemia, che, anzi, ha favorito la transizione dei giocatori sull’online. Negli stessi anni il ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 3 maggio 2022) È un trend completamente in rialzo quello che caratterizza il mercato del gambling, secondo l’ultimo report dell’Egba (European Gaming & Betting Association). A fronte di un aumento da 100,6 a 126,3di euro di tutto il settore delle scommesse e del gioco d’azzardo tra il 2019 e delil segmentoprogredisce a un ritmo decisamente più veloce, passando da 26,1 a 52nello stesso lasso di tempo. Si tratta di un raddoppio. Tra i motivi di tali cifre vi è anche l’immunità del gambling in rete ai danni della crisi economica scatenata dal Covid. Nel 2020 e nel, infatti, la crescita è aumentata a dispetto della pandemia, che, anzi, ha favorito la transizione dei giocatori sull’. Negli stessi anni il ...

