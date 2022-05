Il “giallo” del viaggio di Salvini a Mosca. Prima lo stop di Giorgetti, poi la smentita del leader leghista (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag – È “giallo” sul viaggio di Matteo Salvini a Mosca. Ieri, dopo che Repubblica ha dato la notizia di questa presunta visita in programma per il leader della Lega, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti è intervenuto in occasione della conferenza stampa post Cdm. E ha caldamente sconsigliato il suo segretario di partito di prendere decisioni di questo tipo senza consultare il governo. Oggi lo stesso Salvini ha smentito la notizia. Ma resta da capire se quella di Repubblica è una bufala a tutti gli effetti. viaggio di Salvini a Mosca: giallo o bufala di Repubblica? A sentire il quotidiano – non proprio amico di Salvini – “fonti diplomatiche russe hanno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag – È “” suldi Matteo. Ieri, dopo che Repubblica ha dato la notizia di questa presunta visita in programma per ildella Lega, il ministro dello Sviluppo economico Giancarloè intervenuto in occasione della conferenza stampa post Cdm. E ha caldamente sconsigliato il suo segretario di partito di prendere decisioni di questo tipo senza consultare il governo. Oggi lo stessoha smentito la notizia. Ma resta da capire se quella di Repubblica è una bufala a tutti gli effetti.dio bufala di Repubblica? A sentire il quotidiano – non proprio amico di– “fonti diplomatiche russe hanno ...

