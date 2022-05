Il Csm sceglie il nuovo procuratore nazionale antimafia. In corsa anche Gratteri

Advertising

Il Fatto Quotidiano

Il governoi condizionatori: Draghi si compra un nuovo impianto Di fatto la prospettiva è ... Intanto martedì è atteso il voto finale alla riforma dela Montecitorio, molto probabile che il ...La riforma delinvece di disarticolare correnti e potentati trasversali tra potere e ... Per de Magistris "norma positiva è quella che ostacola il ritorno in magistratura di chila politica". Il Csm sceglie il procuratore capo di Milano: in pole c’è Viola, lo sfidano Amato e Romanelli Mercoledì il Consiglio superiore della magistratura nomina il successore di Federico Cafiero de Raho alla guida della Dna. Tre i candidati: Giovanni Melillo, Nicola Gratteri e Giovanni Russo. Un alone ...Come giudica questa scelta Premetto, intanto ... Confermo che, per la riforma del Csm e dell'ordinamento giudiziario è mancato il confronto tra noi e chi la stava scrivendo. Non è stato così per la ...