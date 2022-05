Il caro energia e l’importanza dei prezzi (Di martedì 3 maggio 2022) Le nuove misure del governo per contrastare gli effetti dell’aumento del costo dell’energia ammontano a circa 14 miliardi di euro. Uno stanziamento consistente, che va incontro alle esigenze delle ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 3 maggio 2022) Le nuove misure del governo per contrastare gli effetti dell’aumento del costo dell’ammontano a circa 14 miliardi di euro. Uno stanziamento consistente, che va incontro alle esigenze delle ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

matteosalvinimi : Taglio delle accise fino all’8 luglio, anche sul metano. Bene, il governo accoglie una richiesta della Lega per aiu… - antoniomisiani : Bene il nuovo decreto anti crisi: 14 miliardi per famiglie e imprese, senza fare debito e tassando gli extra profit… - Agenzia_Ansa : Draghi: 'I provvedimenti di oggi affrontano il caro-vita, l'accelerazione dei prezzi dipende in larghissima misura… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Draghi: 'I provvedimenti di oggi affrontano il caro-vita, l'accelerazione dei prezzi dipende in larghissima misura dai pr… - vincegvo : RT @AlessandraOdri: Il Governo propone di risolvere il problema del caro energia semplicemente....smettendo di consumarla. Mentre fino a qu… -