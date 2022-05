Il 15enne di Odessa morto per salvare i vicini. "E' corso ad avvisare i due anziani senza l'allarme aereo" (Di martedì 3 maggio 2022) Di lui non si conosce neppure il nome , che viso avesse, il colore dei capelli, se aveva i genitori, parenti, dov'era nato, niente. La cronaca dalla guerra racconta solo che era un ragazzino di 15 ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 3 maggio 2022) Di lui non si conosce neppure il nome , che viso avesse, il colore dei capelli, se aveva i genitori, parenti, dov'era nato, niente. La cronaca dalla guerra racconta solo che era un ragazzino di 15 ...

Advertising

MazzaliVanna : RT @nelloscavo: +++ Nel giorno della rappresaglia per l’eccidio del 2014, un missile russo colpisce una chiesa ortodossa fedele al patriarc… - fisco24_info : Il 15enne di Odessa morto per salvare i vicini: 'E' corso ad avvisare i due anziani senza l'allarme aereo' - salorel : RT @nelloscavo: +++ Nel giorno della rappresaglia per l’eccidio del 2014, un missile russo colpisce una chiesa ortodossa fedele al patriarc… - infoitestero : Vuole salvare gli anziani vicini, 15enne muore nel bombardamento a Odessa - leggoit : Odessa, 15enne “eroe” muore sotto le bombe per salvare i vicini di casa -