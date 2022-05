Il 15 maggio a Bari la veleggiata per sostenere la lotta ai tumori del seno (Di martedì 3 maggio 2022) Prosegue la collaborazione tra il Circolo della Vela Bari e la Susan G Komen: ancora una volta, in occasione della corsa che promuove la lotta ai tumori del seno il Circolo della Vela si impegna a organizzare una veleggiata ludico – ricreativa di sensibilizzazione alla prevenzione ed alla cura del tumore al seno. L’appuntamento è per domenica 15 maggio alle 11, in contemporanea con la tradizionale corsa che sarà presentata nei prossimi giorni. A Bari torna la veleggiata in sostegno di Susan G. Komen La veleggiata del 15 maggio si svolgerà dunque sullo specchio d’acqua antistante il litorale Sud di Bari, dove sarà allestito un percorso a bastone tra boe di circa 8 miglia. Nel ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 3 maggio 2022) Prosegue la collaborazione tra il Circolo della Velae la Susan G Komen: ancora una volta, in occasione della corsa che promuove laaidelil Circolo della Vela si impegna a organizzare unaludico – ricreativa di sensibilizzazione alla prevenzione ed alla cura del tumore al. L’appuntamento è per domenica 15alle 11, in contemporanea con la tradizionale corsa che sarà presentata nei prossimi giorni. Atorna lain sostegno di Susan G. Komen Ladel 15si svolgerà dunque sullo specchio d’acqua antistante il litorale Sud di, dove sarà allestito un percorso a bastone tra boe di circa 8 miglia. Nel ...

