I tavoli di lavoro dell’ACI per mobilità, turismo e cultura (Di martedì 3 maggio 2022) L’Automobile Club di Bergamo sta pigiando l’acceleratore su realtà, situazione, prospettive di due grandi settori del futuro: da una parte la complessa rete della mobilità che è uno dei pilastri portanti di una sezione ad essa strettamente collegata che è il turismo. Questa è la spinta a tridente che ha voluto imprimere il presidente Valerio Bettoni con il direttore Giuseppe Pianura e il Consiglio ACI: a tale scopo sono state create due Commissioni mirate, una appunto della mobilità che fa capo all’arch. Felice Sonzogni e l’altra del turismo e cultura, con la regia di Roberto Forcella. Negli ultimi mesi sono stati intensificati i lavori, proprio per una valutazione oggettiva da una parte dei progetti e della loro fattibilità in materia di traffico e dall’altra delineare un quadro di iniziative ... Leggi su bergamonews (Di martedì 3 maggio 2022) L’Automobile Club di Bergamo sta pigiando l’acceleratore su realtà, situazione, prospettive di due grandi settori del futuro: da una parte la complessa rete dellache è uno dei pilastri portanti di una sezione ad essa strettamente collegata che è il. Questa è la spinta a tridente che ha voluto imprimere il presidente Valerio Bettoni con il direttore Giuseppe Pianura e il Consiglio ACI: a tale scopo sono state create due Commissioni mirate, una appunto dellache fa capo all’arch. Felice Sonzogni e l’altra del, con la regia di Roberto Forcella. Negli ultimi mesi sono stati intensificati i lavori, proprio per una valutazione oggettiva da una parte dei progetti e della loro fattibilità in materia di traffico e dall’altra delineare un quadro di iniziative ...

